False alarm για ΛεΜπρόν: Δεν αποσύρεται και... μιλά για διαφήμιση κονιάκ

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με ανάρτηση του έδειξε πως δεν αποσύρεται, κάνοντας μια περίφημη... ντρίμπλα στους λάτρεις του μπάσκετ και του ΝΒΑ.

Όλος ο κόσμος, όλοι οι λάτρεις του ΝΒΑ περίμεναν να δουν τι σήμαινε η αινιγματική ανάρτηση του ΛεΜπρόν Τζέιμς την Δευτέρα. Ο σταρ των Λέικερς με ανάρτηση του, είχε ενημερώσει τον κόσμο για μια ανακοίνωση την Τρίτη (19:00) και αρκετοί πίστεψαν πως θα αποσυρθεί στο τέλος της σεζόν.

Ανέβασε video και έγραψε «η απόφαση όλων των αποφάσεων», φέρνοντας στο μυαλό όλων την περίφημη Decision του 2010. Τότε ο ΛεΜπρόν είχε ανακοινώσει στον κόσμο με ζωντανή σύνδεση μέσω ESPN πως «παίρνει τα ταλέντα του και τα πάει στο Μαϊάμι».

Κι όμως ο Βασιλιάς τους έβγαλε όλους... offside, αφού το Decision Vol.2 αφορά διαφήμιση κονιάκ, του Hennessy. Eκεί που έδειχνε να είναι κοντά η απόσυρση, ο σταρ των Λέικερς δείχνει να έχει ακόμα βενζίνη στο ντεπόζιτο.

Ο King James έχει ξεκινήσει να συνεργάζεται με το συγκεκριμένο κονιάκ από τον Σεπτέμβριο του 2024, ενώ η τωρινή διαφήμιση έχει να κάνει με limited edition έκδοση.

Έχοντας πατήσει τα 40 και βρισκόμενος στην 23η σεζόν του στο ΝΒΑ, μένει να δούμε μέχρι πότε θα παίζει, μαγεύοντας στα παρκέ.