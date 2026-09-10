O Nτουάιτ Χάουαρντ στα 40 του χρόνια συνεχίζει το μπάσκετ και για πρώτη φορά έρχεται Ευρώπη.

Πέρασε εξαιρετικά χρόνια στο Ορλάντο και ήταν ένας από τους πιο κυρίαρχους ψηλούς της λίγκας. Το 2020 στη φούσκα πήρε αυτό που άξιζε με το πρωτάθλημα που κατέκτησε με τους Λέικερς. Τα χρόνια έχουν περάσει για τον Ντουάιτ Χάουαρντ που όμως δεν μένει μακριά από το μπάσκετ.

Εκτός από το ΝΒΑ, έχει αγωνιστεί σε Φιλιππίνες, Κίνα και Ταϊβάν. Τώρα ήρθε η ώρα της Ευρώπης.

Στα 40 του χρόνια θα συνεχίσει την καριέρα του στην Γεωργία και συγκεκριμένα στην Black Fortress, ομάδα της Τιφλίδας. Σίγουρα μια κίνηση που δεν περίμενε κανείς από τον Superman που κάποτε... διέλυε τους αντιπάλους του στο ΝΒΑ.

Ένας ψηλός που έχει αναδειχθεί τρεις φορές κορυφαίος αμυντικός του ΝΒΑ και σε 8 περιπτώσεις έχει παίξει σε All Star Game.