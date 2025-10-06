Decision Vol.2 ο ΛεΜπρόν: Προαναγγέλλει «απόφαση όλων των αποφάσεων» την Τρίτη

O ΛεΜπρόν Τζέιμς με ανάρτηση του έκανε λόγω για «την απόφαση όλων των αποφάσεων» που θα γίνει την Τρίτη.

Aκόμα δεν υπάρχει κάτι επίσημο για την απόσυρση του ΛεΜπρόν Τζέιμς από την ενεργό δράση. Ωστόσο ο Βασιλιάς με μια αινιγματική ανάρτηση... τρέλανε τον κόσμο και τους fans του, αφού κανείς δεν ξέρει τι εννοεί. Μόνο να φανταστεί μπορεί.

Ο σταρ των Λέικερς με ανάρτηση του, ενημέρωσε τον κόσμο για μια ανακοίνωση την Τρίτη (19:00) και μένει να δούμε αν όλο αυτό έχει να κάνει με απόσυρση. Ανέβασε video και έγραψε «η απόφαση όλων των αποφάσεων», φέρνοντας στο μυαλό όλων την περίφημη Decision του 2010.

Τότε ο ΛεΜπρόν είχε ανακοινώσει στον κόσμο με ζωντανή σύνδεση μέσω ESPN πως «παίρνει τα ταλέντα του και τα πάει στο Μαϊάμι». Εκεί βρήκε Γουέιντ και Μπος και κατέκτησαν τα πρωταθλήματα του 2012 και του 2013, αφήνοντας το Κλίβελαντ.

Έχει πάτησει τα 40 του πλέον και ίσως η 23η σεζόν του στο ΝΒΑ να είναι και η τελευταια του. Ίσως και όχι. Ότι και να γίνει έχει γράψει το όνομα του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ΝΒΑ, όντας ένας από τους 2-3 κορυφαίους ever!

Μένει να δούμε τι θα ανακοινώσει αύριο!