Ο Σαμς Σαράνια κράτησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός trade του Γιάννη Αντετοκούνμπο, τονίζοντας ότι οι ομάδες θα κρατήσουν περιουσιακά στοιχεία και θα περιμένουν την ευκαιρία τους.

Ο Σαμς Σαράνια έδωσε τη δική του εξήγηση για το θέμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο και την πιθανότητα ενός trade που θα τον φέρει μακριά από το Μιλγουόκι και τους Μπακς.

Άλλωστε, ο ίδιος ήταν ο άνθρωπος που αποκάλυψε πως το περασμένο καλοκαίρι υπήρξαν συζητήσεις μεταξύ των Μπακς και των Νικς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ωστόσο κάτι τέτοιο προφανώς δεν ολοκληρώθηκε, με τον Greek Freak να παραμένει στο Γουινσκόνσιν. Παρόλα αυτά, ο Σαράνια δεν αποκλείει ένα trade το οποίο μπορεί να προκύψει μεσούσης της σεζόν.

Μάλιστα, σε εκπομπή ανέφερε ότι οι ομάδες θα παρακολουθούν την περίπτωσή του, χωρίς να ξοδεύουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, αφού αν προκύψει μια ευκαιρία για trade, θέλουν να είναι έτοιμες.

«Ο Γιάννης και οι άνθρωποί του έχουν μεγάλη επιρροή στη λίγκα. Υπάρχουν ομάδες που παρακολουθούν την κατάσταση και θα προσπαθήσουν να μην "εξαντληθούν" με άλλους τρόπους» ανέφερε ο Σαμς, τονίζοντας δηλαδή πως θα περιμένουν στη... γωνία σε ενδεχόμενο ενός trade.

Όσα ανέφερε ο Σαράνια για τον Αντετοκούνμπο