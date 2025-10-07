Όλο το μπασκετικό ενδιαφέρον είναι στραμμένο πάνω στον δισεκατομμυριούχο Λεμπρόν Τζέιμς και στην απόφαση που θα ανακοινώσει στις 19:00 ώρα Ελλάδας.

Η σεζόν 2003-04 ήταν η πρώτη χρονιά του Λεμπρόν Τζέιμς στο NBA. Ερχόμενος από το λύκειο του St. Vincent-St. Mary στο Άκρον του Οχάιο στον μαγικό κόσμο του NBA, ναι μεν γνώριζε ότι είναι ξεχωριστός και ότι θα μπορούσε να αφήσει εποχή, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα φανταζόταν την κληρονομιά που θα άφηνε λίγο πριν κλείσει την καριέρα του.

Ο ίδιος προανήγγειλε ότι το απόγευμα της Τρίτης (7/10, 19:00) θα προβεί στην «απόφαση όλων των αποφάσεων» και φυσικά σήμανε συναγερμός στην άλλη άκρη του Ατλαντικού για το τέλος της καριέρας του μετά το τέλος της νέας σεζόν που θα θα ανοίξει σε λίγες ημέρες.

Εάν και εφόσον αποφασίσει να βάλει τέλος στην καριέρα του, τότε -και σύμφωνα με το Forbes- θα το κάνει έχοντας κερδίσει 1.3 δισεκατομμύρια δολάρια συνολικά στην καριέρα του. Φυσικά δεν προέρχονται όλα από τα συμβόλαια. Το αντίθετο. Τα συμβόλαια που έχει υπογράψει στο NBA με τους Καβαλίερς, τους Χιτ και τους Λέικερς, ανέρχονται τα 531 εκατομμύρια δολάρια, ενώ έχει να λάβει άλλα 53 εκατομμύρια δολάρια για τη σεζόν 2025-26.

Αντίστοιχα τα υπόλοιπα κέρδη του Λεμπρόν Τζέιμς (σ.σ. στα οποία ωστόσο δεν περιλαμβάνεται ο φόρος) προέρχονται από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και από συμφωνίες με διάφορες εταιρείες οι οποίες διαφημίζονται μέσα από τον «βασιλιά» του NBA.