Γουέστμπρουκ: «Αγαπάω το να παίζω μπάσκετ, δεν σκέφτομαι ότι είμαι free agent»

Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ μίλησε στο CNN για την αγάπη του στο μπάσκετ τονίζοντας πως δεν σκέφτεται το γεγονός πως δεν έχει βρει ακόμη ομάδα.

Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ δεν εστιάζει στο ότι είναι ακόμα free agent! Ο σταρ του NBA μίλησε στο CNN για την αγάπη που έχει στη... σπυριάρα και τόνισε πως δε σκέφτεται το μέλλον παρά το γεγονός πως δεν έχει βρει ακόμη ομάδα στον «μαγικό κόσμο».

Ο 38χρονος πλέον παίκτης με θητεία σε πολλές ομάδες της λίγκας παραχώρησε συνέντευξη στο «The Story Is with Elex Michaelson» με τον πρώην MVP της άλλης πλευράς του Ατλαντικού να αναφέρει: «Δεν το σκέφτομαι, ειλικρινά. Αγαπάω να παίζω μπάσκετ και αν γίνει και λειτουργήσει, αυτό είναι το πλάνο μου».

Την περυσινή σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα των Σακραμέντο Κινγκς και σε 76 εμφανίσεις μέτρησε 15,2 πόντους, 5,4 ριμπάουντ και 6,7 ασίστ κατά μ.ό.