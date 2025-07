Αυτός είναι ο «δρόμος» που θα μπορούσε να οδηγήσει τον Βαλαντσιούνας στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό, με την απόκτησή του ωστόσο από το «τριφύλλι» να φαίνεται ότι δυσκολεύει πλέον αρκετά.

Ένα από τα μεγαλύτερα μεταγραφικά «θρίλερ» των τελευταίων ετών, πριν από μερικές ώρες πέρασε σε νέο κεφάλαιο.

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας είναι πλέον παίκτης των Ντένβερ Νάγκετς, με το trade ανάμεσα στην ομάδα του Κολοράντο και τους Σακραμέντο Κινγκς να έχει επισημοποιηθεί.

Οι «Σβώλοι» με αυτόν τον τρόπο απέκτησαν τον Λιθουανό σέντερ, ο οποίος έχει φτάσει σε προφορική συμφωνία με τον Παναθηναϊκό AKTOR, ωστόσο τα πράγματα φαίνεται ότι έχουν δυσκολέψει αρκετά για το «τριφύλλι».

Αυτό γίνεται καθώς οι Νάγκετς φαίνεται πως έχουν βρει στο πρόσωπο του Βαλαντσιούνας το... back up του Νίκολα Γιόκιτς και αναμένεται να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους ώστε να τον κρατήσουν στο «στρατόπεδό» τους.

Η... πλάστιγγα που γέρνει υπέρ των Νάγκετς

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι τα έχει βρει με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας ώστε ο Λιθουανός να φορέσει τη φανέλα με το «τριφύλλι». Παρά το γεγονός ότι οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει ωστόσο, τον πρώτο λόγο για το μέλλον του, το έχουν οι Ντένβερ Νάγκετς.

Οι πρωταθλητές του 2023, φαίνεται πως υπολογίζουν κανονικά στο ρόστερ τους για τη νέα σεζόν τον έμπειρο σέντερ, ο οποίος έχει άλλωστε εγγυημένο συμβόλαιο για το 2025-26.

Ο προπονητής των Νάγκετς, Ντέιβιντ Έιντελμαν είχε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον ίδιο, έχοντας αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο Βαλαντσιούνας είναι ένας πόιντ-σέντερ. Μπορείς να παίξεις με κόμπο γκαρντς, δεν χρειάζεσαι κάποιον βασικό πλέι-μέικερ, μπορείς να παίξεις επίθεση με "5-out", "off the elbow", να τον κάνεις post up. Είναι τόσο ικανός παίκτης... Πρώτη φορά έχουμε τον αναπληρωματικό μας με παρόμοιες ικανότητες με τον Νίκολα Γιόκιτς, εκτός από τον ΝτεΜάρκους Κάζινς».

Παράλληλα, δημοσιογράφοι από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού φαίνεται να θεωρούν πως ο Βαλαντσιούνας θα παραμείνει για τουλάχιστον έναν ακόμη χρόνο στο NBA, με το συμβόλαιό του να φτάνει τα 10.395.000 δολάρια. Επιπροσθέτως, ιδιαίτερο βάρος προσδίδει πλέον το ίδιο το NBA το οποίο έχει εμπλακεί στην υπόθεση, θέλοντας να τον κάνει να τιμήσει το συμβόλαιό του.

Ο «δρόμος» που θα μπορούσε να στείλει τον Βαλαντσιούνας στον Παναθηναϊκό

Μπορεί οι Ντένβερ Νάγκετς να φαίνεται ότι θέλουν να κρατήσουν τον Γιόνας Βαλαντσιούνας, ωστόσο το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού παραμένει. Παρά μάλιστα τις μεγάλες δυσκολίες που υπάρχουν για την απόκτησή του, υπάρχει ένας... δρόμος ώστε να τον κάνουν δικό τους.

Όπως έχει γίνει γνωστό, τόσο ο παίκτης όσο και το «τριφύλλι» έχουν κοινό ενδιαφέρον ώστε να πορευτούν μαζί στο μέλλον, κάτι το οποίο θα μπορούσε να σημαίνει πως ο Λιθουανός δεν θα ήθελε να συνεχίσει να παίζει στο NBA.

Με τα δεδομένα ως προς τον τρόπο αποδέσμευσής του να έχουν παραμείνει τα ίδια, σε περίπτωση λοιπόν όπου ο ίδιος καταφέρει να πείσει την ομάδα να φύγει, θα πρέπει να γίνει buy out στο συμβόλαιό του, όπως έγινε στην περίπτωση του Βασίλιε Μίτσιτς αλλά και του Σάσα Βεζένκοβ πέρυσι. Ύστερα, οι «Σβώλοι» θα τον κάνουν waive. Αυτό σημαίνει, ότι σε πρώτο χρόνο θα μπει για 48 ώρες στη «δεξαμενή» των waivers όπου οποιαδήποτε ομάδα της λίγκας θα μπορούσε να τον αποκτήσει με το συμβόλαιο του. Σε περίπτωση δε όπου υπάρχουν πάνω από μία ομάδες όπου θα τον διεκδικήσουν, εκείνος θα καταλήξει σε εκείνη που τερμάτισε χαμηλότερα κατά τη διάρκεια της περασμένης αγωνιστικής περιόδου.

Σε περίπτωση ωστόσο όπου δεν υπάρξει κάποια άλλη ομάδα του NBA ώστε να τον αποκτήσει μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, ο Βαλαντσιούνας θα μείνει ελεύθερος και έτσι θα ανοίξει το... πράσινο φως για την απόκτησή του από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θέλει να ολοκληρώσει με αυτόν τον τρόπο ένα ακόμη πολύ μεγάλο «μπαμ» το φετινό καλοκαίρι και να θέσει ισχυρές βάσεις ώστε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και να διεκδικήσει το τρόπαιο της Euroleague.