Τον ρόλο για τον οποίο προορίζει τον Γιόνας Βαλαντσιούνας τη νέα σεζόν στους Ντένβερ Νάγκετς περιέγραψε ο προπονητής της ομάδας, Ντέιβιντ Έιντελμαν, μιλώντας στους ρεπόρτερ.

To σίριαλ με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας καλά κρατεί και όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και αυτό φαίνεται και από τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, πόσω μάλλον όταν αυτός είναι ο προπονητής των Νάγκετς, Ντέιβιντ Έιντελμαν.

Ο πρώην βοηθός του Μάικλ Μαλόουν και ο άνθρωπος που ανέλαβε το δύσκολο έργο της διαδοχής του, μίλησε στους ρεπόρτερ που καλύπτουν την καθημερινότητα των Νάγκετς και φυσικά ρωτήθηκε για το θέμα του Γιόνας Βαλαντσιούνας και κατά πόσο υπολογίζεται.

«Ο Βαλαντσιούνας είναι ένας πόιντ-σέντερ. Μπορείς να παίξεις με κόμπο γκαρντς, δεν χρειάζεσαι κάποιον πρωτεύων πλέι-μέικερ, μπορείς να παίξεις επίθεση με "5-out", "off the elbow", να τον κάνεις post up. Είναι τόσο ικανός παίκτης... Πρώτη φορά έχουμε τον αναπληρωματικό μας με παρόμοιες ικανότητες με τον Νίκολα Γιόκιτς, εκτός από τον ΝτεΜάρκους Κάζινς».

Από την απάντησή του είναι ξεκάθαρο ότι ο παίκτης έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και στο πλάνο του προπονητή, όπως άλλωστε έχει ξεκαθαριστεί και από τη γενικότερη στάση του οργανισμού για το μέλλον του Λιθουανού σέντερ.

