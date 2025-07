Ρεπόρτερ Νάγκετς για Βαλαντσιούνας: «Πιστεύω ότι θα παίξει στο Ντένβερ αυτή τη χρονιά»

Ο Ράιαν Μπλάκμπερν, ρεπόρτερ των Νάγκετς, μέσα από ανάρτησή του ξεκαθάρισε ότι απόφαση για το μέλλον του Βαλαντσιούνας θα υπάρξει μέσα στις επόμενες ημέρες. Ο ίδιος ο δημοσιογράφος πιστεύει ότι ο Λιθουανός θα μείνει ακόμη μία χρονιά στο NBA.

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, αποτελεί εδώ και μερικές ώρες παρελθόν από τους Σακραμέντο Κινγκς, έχοντας επισημοποιηθεί το trade με τους Ντένβερ Νάγκετς και κάπως έτσι το «θρίλερ» για το μέλλον του περνάει σε ένα νέο κεφάλαιο.

Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός AKTOR περιμένει να μάθει αν ο Λιθουανός θα πάρει το... πράσινο φως για την επιστροφή του στην Ευρώπη ενώ παράλληλα ακόμη δεν είναι σίγουρο το τι θα επιλέξουν να κάνουν οι «Σβώλοι».

Σύμφωνα με τον Ράιαν Μπλάκμπερν, ρεπόρτερ των Νάγκετς στο Mile High Sports, η κατάσταση αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες ημέρες, με τον ίδιο μάλιστα να κάνει μία πρόβλεψη και να αναφέρει ότι:

«Πιστεύω θα παίξει στους Νάγκετς αυτόν τον χρόνο και θα πάει εκτός ΗΠΑ την επόμενη χρονιά».

I think he plays for the Nuggets this year and then goes overseas next year. That's my official prediction.