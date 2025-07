Οι Νάγκετς επισημοποίησαν το trade με τους Κινγκς φέρνοντας τον Γιόνας Βαλαντσιούνας στο Ντένβερ ως back-up σέντερ του Νίκολα Γιόκιτς και στέλνοντας στο Σακραμέντο τον Ντάριο Σάριτς.

Η ανταλλαγή του Γιόνας Βαλαντσιούνας στους Ντένβερ Νάγκετς επισημοποιήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (14/7) αφού οι «Σβώλοι» ανακοίνωσαν μέσω των social media: «Αποκτήσαμε τον Γιόνας Βαλαντσιούνας από τους Σακραμέντο Κινγκς με αντάλλαγμα τον Ντάριο Σάριτς».

Την 1η Ιουλίου έγινε γνωστό πως οι Κινγκς συμφώνησαν με τους Νάγκετς για να στείλουν τον Λιθουανό σέντερ στο Ντένβερ αντί του Σάριτς, με τον Βαλαντσιούνας να γίνεται ο back up ψηλός των «Σβόλων», πίσω από τον Νίκολα Γιόκιτς.

Τελικά, η ανταλλαγή έγινε επίσημη τα ξημερώματα της Δευτέρας (14/7) κι έτσι ο Βαλαντσιούνας λογίζεται πλέον ως παίκτης των Νάγκετς που νωρίτερα ανακοίνωσαν τον Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ ενώ απέκτησαν τον Καμ Τζόνσον στέλντοντας τον Μάικλ Πόρτερ στους Μπρούκλιν Νετς.

Τις προηγούμενες ημέρες, ο προπονητής της ομάδας, Ντέιβιντ Έιντελμαν, μίλησε για τον ρόλο του Βαλαντσιούνας, δείχνοντας πως τον υπολογίζει και τονίζοντας με νόημα: «Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τον αναπληρωματικό σέντερ μας με παρόμοιες ικανότητες με τον Γιόκιτς».

Στο μεσοδιάστημα, ο Βαλαντσιούνας ταξίδεψε στην Αθήνα ώστε να μιλήσει από κοντά με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, δείχνοντας τη θέλησή του να επιστρέψει στην Ευρώπη για λογαριασμό των «πράσινων» που του έδωσαν 12 εκατομμύρια για τριετές συμβόλαιο.

Παρ' όλα αυτά, η περίπτωσή του ήταν εξ αρχής δύσκολη, από τη στιγμή που οι «Σβώλοι», που ανήκουν στην κατηγορία των διεκδικητών του τίτλου στο ΝΒΑ, τον υπολογίζουν κανονικά πίσω από τον Γιόκιτς. Ο Βαλαντσιούνας έχει εγγυημένο συμβόλαιο 10.395.000 δολαρίων για τη σεζόν 2025/26 και οι Νάγκετς έχουν τον τελευταίο λόγο στην υπόθεση.

Ο Λιθουανός ψηλός μετράει 13.1 πόντους, 9.3 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ σε 937 συμμετοχές στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

