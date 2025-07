Έντι Τζόνσον για Βαλαντσιούνας: «Να παίζεις 8' στους Νάγκετς και οι φαν του Γιόκιτς να σε κατηγορούν ότι τον απογοητεύεις!»

Οι Νάγκετς φέρονται να υπολογίζουν κανονικά τον Γιόνας Βαλαντσιούνας για τη σεζόν 2025/26 και ο Έντι Τζόνσον σχολίασε τον ρόλο που θα έχει ο Λιθουανός ως back up σέντερ του Νίκολα Γιόκιτς στο Ντένβερ.

Η τελευταία σημείωση όσον αφορά το trade που στέλνει τον Γιόνας Βαλαντσιούνας στο Ντένβερ και το ενδεχόμενο επιστροφής του Λιθουανού σέντερ στην Ευρώπη για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ήταν η ενημέρωση του Σαμς Σαράνια, εξηγώντας πως οι Νάγκετς τον ενημέρωσαν ότι θα τον κρατήσουν και να τηρήσει το συμβόλαιό του.

Οι Νάγκετς, λοιπόν, έχουν δείξει την πρόθεση και την επιθυμία τους να κρατήσουν τον παίκτη, ωστόσο ο Λιθουανός σέντερ φαίνεται να έχει πάρει την απόφασή του. Από την πλευρά του, ο Έντι Τζόνσον σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις, βάζοντας στην εξίσωση τον ρόλο που θα έχει ο Βαλαντσιούνας ως back up σέντερ του Νίκολα Γιόκιτς.

«Ουσιαστικά να επιστρέψεις και να παίζεις 8 λεπτά ανά αγώνα, και μετά να σε κατηγορούν αυτοί οι φαν του Γιόκιτς με κάτι στατιστικά plus/minus ότι τον απογοητεύεις. Αυτός είπε: “Εγώ πάω Ελλάδα!”» ήταν το αρχικό tweet του Έντι Τζόνσον, ο οποίος άνοιξε διάλογο με τους ακόλουθούς του για το ζήτημα του Βαλαντσιούνας. «Αγαπάω τον Γιόκιτς. Πραγματικά. Δεν μου αρέσουν όμως αυτοί οι φαν των στατιστικών που δικαιολογούν κάθε του βήμα» εξήγησε ο Αμερικανός, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού τη σεζόν 1994/95.

Όταν κάποιος του επισήμανε ότι ο Βαλαντσιούνας θα έχει την ευκαιρία να είναι ένα σημαντικό κομμάτι σε μια ομάδα με σοβαρές πιθανότητες για το πρωτάθλημα, απάντησε: «Μπορεί να το κάνει στην Ελλάδα και να παίζει 35 λεπτά. Στους Νάγκετς θα παίζει οκτώ λεπτά, ποιος το θέλει αυτό;»



Basically come back and play 8 mins a game and have these Jokic stat nerds blame you with a plus/minus of how you are failing him. 🙂. He like I am going to Greece. ! https://t.co/Qq9hja0Uyi