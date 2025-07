Τα ρεπορτάζ από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού φανερώνουν όλο και περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση του Γιόνας Βαλαντσιούνας δείχνοντας πως στο τέλος της ημέρας η απόφαση θα είναι δική του.

Οι εξελίξεις «τρέχουν» στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού με το πρόσωπο που πρωταγωνιστεί να μην άλλο από τον Γιόνας Βαλαντσιούνας.

Στο επίκεντρο φυσικά είναι η απόφασή του να μην συνεχίσει την καριέρα του στο NBA και τους Ντένβερ Νάγκετς -όπου έγινε trade από τους Σακραμέντο Κινγκς- και να επιστρέψει στην Ευρώπη για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Οι Νάγκετς έχουν δείξει την πρόθεση και την επιθυμία τους να κρατήσουν τον παίκτη σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που προκύπτουν από τις ΗΠΑ, όμως ο Λιθουανός σέντερ φαίνεται να έχει πάρει την απόφασή του.

Ο ρεπόρτερ του NBA που παρακολουθεί την υπόθεση, Μαρκ Στάιν, έγραψε χαρακτηριστικά: «Το θέμα είναι το εξής: Ο Βαλαντσίουνας δεν έχει πει τίποτα οριστικό. Αν κάποια στιγμή ΑΥΤΟΣ πει ότι τελείωσε με το NBA, τότε οι Νάγκετς θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Αυτή τη στιγμή, το Ντένβερ έχει τον έλεγχο», φανερώνοντας τον πιο διαλλακτικό τρόπο που λειτουργεί το NBA απέναντι στους παίκτες.

Here’s the thing: Valančiūnas hasn’t said anything definitive. If at some point HE says he’s done with the NBA, then the Nuggets will have to face that.



At the moment, Denver has the control. Will JV address all this publicly at his scheduled Vilnius appearance? We shall see.