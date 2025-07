Βόμβα Τσαράνια: «Οι Νάγκετς ενημέρωσαν τον Βαλαντσιούνας ότι θα τον κρατήσουν και να τηρήσει το συμβόλαιό του»

Ο Σαμς Τσαράνια του ESPN έριξε τη βόμβα λέγοντας ότι οι Ντένβερ Νάγκετς έχουν ήδη ενημερώσει τους εκπροσώπους του Γιόνας Βαλαντσιούνας ότι σκοπεύουν να τον κρατήσουν στο ρόστερ!

Ολοένα και δυσκολεύει η μεταγραφή του Γιόνας Βαλαντσιούνας στον Παναθηναϊκό!

Μπορεί η πρόθεση του Λιθουανού σέντερ να είναι η μετακίνησή του στους «πράσινους» αφήνοντας ολοκληρωτικά το NBA ωστόσο τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα.

Μετά τον Μαρκ Στάιν, σειρά πήρε και ο Σαμς Τσαράνια του ESPN να αναφέρει ότι οι Νάγκετς θέλουν να τηρήσουν το συμβόλαιο του Γιόνας Βαλαντσιούνας και να τον κρατήσουν κανονικά στην ομάδα, παρά το γεγονός ότι έχει στα χέρια του πρόταση από τους προηγούμενους πρωταθλητές Ευρώπης.

«Το Ντένβερ έχει ενημερώσει τους εκπροσώπους του Γιόνας Βαλαντσιούνας ότι η ομάδα έχει την πλήρη πρόθεση να τον κρατήσει και να τηρήσει το συμβόλαιό του, καθώς οι Νάγκετς θεωρούν τον Βαλαντσιούνας μια κρίσιμη προσθήκη στη θέση του σέντερ, τόσο για να υποστηρίζει τον Νίκολα Γιόκιτς όσο και για να αγωνίζεται δίπλα του. Η ελληνική ομάδα Παναθηναϊκός επιδίωξε την απόκτησή του τις τελευταίες ημέρες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σαμς Τσαράνια του ESPN.

