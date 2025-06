Σε αναμμένα κάρβουνα οι Πέισερς πριν τον έκτο τελικό με τους Θάντερ τα ξημερώματα της Παρασκευής, αφού ο Χαλιμπέρτον έχει υποστεί θλάση στη γάμπα.

O Ταϊρίς Χαλιμπέρτον τραυματίστηκε στη γάμπα στον 5ο τελικό, όμως επέστρεψε στο δεύτερο μέρος με το πρόβλημα να φαίνεται πως συνεχίζει να τον ταλαιπωρεί. Ο ίδιος δήλωσε πως αν μπορεί να περπατήσει, θέλει να παίξει. Αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά.

Ο αστέρας των Πέισερς, Τάιρις Χάλιμπερτον, υπέστη θλάση στη δεξιά γάμπα και θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της θλάσης, όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια.

Ο Χαλιμπέρτον έχει οδηγήσει την Ιντιάνα στους τελικούς, πετυχαίνοντας πολλά νικητήρια σουτ κατά τη διάρκεια των playoffs. O ;έκτος τελικός είναι προγραμματισμένος για τα ξημερώματα Παρασκευής και οι Πέισερς δεν θέλουν να σκέφτονται το σενάριο πως δεν θα έχουν διαθέσιμο τον ηγέτη τους.

