Χαλιμπέρτον: «Αν μπορώ να περπατήσω, θέλω και να παίξω»

Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον τραυματίστηκε στη γάμπα κατά τη διάρκεια του Game 5, όμως επέστρεψε και δήλωσε ότι, αν μπορεί να περπατήσει, θέλει να παίξει στο έκτο παιχνίδι.

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με τη νίκη στο Game 5 με 120-109 απέναντι στους Ιντιάνα Πέισερς βρίσκονται ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση του τίτλου των πρωταθλητών στο NBA με τη σειρά να βρίσκεται στο 3-2 υπέρ τους.

Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον κρατήθηκε μακριά από τις καλές του εμφανίσεις σημειώνοντας μόλις 4 πόντους με 0/6 σουτ και 4/4 βολές, επιχειρώντας μόλις ένα στο δεύτερο ημίχρονο. Μάλιστα, τραυματίστηκε στη γάμπα, όμως επέστρεψε στο δεύτερο μέρος με το πρόβλημα να φαίνεται πως συνεχίζει να τον ταλαιπωρεί.

Tyrese Haliburton injured his right leg and went back to the locker room after this play.



He came back and returned to the game in the 2nd quarter.