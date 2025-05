Ο Άαρον Γκόρντον πέτυχε το σουτ της καριέρας του απέναντι στους Θάντερ και πήγε παρέα με τους γιους του αδικοχαμένου αδερφού του στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Άαρον Γκόρντον είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής της ημέρας για τους Νάγκετς, αφού το δικό του τρίποντο σφράγισε το πρώτο break στη σειρά με τους Θάντερ. Οι Νάγκετς πέρασαν από την Οκλαχόμα, με τον Γκόρντον να ευστοχεί στο φινάλε, αλλά η βραδιά δεν ολοκληρώθηκε εκεί.

Λίγη ώρα αργότερα, στη συνέντευξη Τύπου, ο Άαρον Γκόρντον πήρε στην αγκαλιά του τα δύο ανήψια του. Τους γιους του Ντρου Γκόρντον, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο τον Μάιο του 2024.

Ο Άαρον Γκόρντον δεν ξεχνάει να τιμά τη μνήμη του αδερφού του, αλλάζοντας μάλιστα από την αρχή της σεζόν το νούμερό του στη φανέλα του, πηγαίνοντας από το #50 στο #32. Και φυσικά έχει ιδιαίτερη αγάπη στα ανήψια του, που αποδεικνύονται και μεγάλοι φαν του.

This moment between Aaron Gordon and his nephews man... pic.twitter.com/OHUVXLBq8Y