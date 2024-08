Ο Άαρον Γκόρντον θα αποχωριστεί το «50» προκειμένου να φορέσει το «32» για να τιμήσει τον αδερφό του, ο οποίος σκοτώθηκε τον περασμένο Μάιο σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

Ύστερα από τέσσερα χρόνια στο Ντένβερ φορώντας το νούμερο «50» ο Άαρον Γκόρντον αποφάσισε να αλλάξει αριθμό στη φανέλα του.

Ο 29χρονος φόργουορντ θέλει να τιμήσει τη μνήμη του αδερφού του, Ντρου Γκόρντον, ο οποίος έχασε τη ζωή τον περασμένο Μάιο σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα και δη σε ηλικία μόλις 33 ετών.

Ο Ντρου Γκόρντον είχε μικρή θητεία στο NBA ωστόσο αγωνίστηκε σε αρκετές ομάδες της Ευρώπης όπως σε Παρτιζάν, Ντιναμό Σάσαρι, Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και Λοκομοτίβ Κουμπάν. Πριν από έναν χρόνο και δη στα μέσα του Ιουλίου 2023 είχε ανακοινώσει την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Ο Άαρον Γκόρντον, λοιπόν, θα φοράει από εδώ και στο εξής τη φανέλα με το νούμερο «32» το οποίο είχαν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν άλλοι 13 παίκτες των Νάγκετς.

Πιο συγκεκριμένα, οι Λάρι Τζόουνς (1968-70), Γιαν Βαν Μπρέντα-Κολφ (1975), Μπομπ Γουίλκερσον (1978-1980), Χάουαρντ Κάρτερ (1984, σ.σ. έχει αγωνιστεί στο Ηράκλειο), Μαρκ Άλαρι (1987), Έρικ Γουίλιαμς (1998-99), Κρις Γκάτλινγκ (2000), Γκαρθ Τζόζεφ (2001, σ.σ. έχει αγωνιστεί στο Περιστέρι), Ράιαν Μπάουεν (2002-2004), Τζούλιους Χοτζ (2006-2007), Ρενάλντο Μπάλκμαν (2009-2011), Νόα Βόνλε (2020) και τελευταίος ο Τζεφ Γκριν (2022-2023).

Aaron Gordon (@Double0AG) is switching from No. 50 to No. 32 for the #Nuggets to honor his late brother and former pro player Drew Gordon, who passed away earlier in May. Drew used to wear No. 32.



Number last worn by Jeff Green in 2023. #NBA pic.twitter.com/7h7LzSOWlI