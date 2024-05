Ο πρώην παίκτης του NBA και αδερφός του Αάρον Γκόρντον των Νάγκετς, Ντρου, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, σε ηλικία 33 ετών.

Ο Ντρου Γκόρντον, πρώην NBAer με θητεία και στα ευρωπαϊκά παρκέ, σκοτώθηκε σε ηλικία μόλις 33 ετών έπειτα από δυστύχημα που είχε με αμάξι. Ο ίδιος ήταν ο μεγαλύτερος αδερφός του Αάρον Γκόρντον που παίζει στους Ντένβερ Νάγκετς.

Στο παρελθόν είχε παίξει μερικούς αγώνες στο NBA με τη φανέλα των Φιλαδέλφεια Σίξερς ενώ κατά τη διάρκεια της καριέρας του είχε περάσει και από τα ευρωπαϊκά παρκέ, όντας μεταξύ άλλων παίκτης των Παρτιζάν, Ντιναμό Σάσαρι, Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και Λοκομοτίβ Κουμπάν.

Στις 12 Ιουλίου του 2023 είχε ανακοινώσει την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Drew Gordon has passed away in a car accident at 33 years old. Gordon played nine games for the 76ers in the 2014-15 season and has played professionally in US and abroad since college ball at New Mexico and UCLA. Drew is the older brother of Nuggets F Aaron Gordon. RIP.