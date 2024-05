Μπηχτή Γκριν για Νούρκιτς: «Oι Σανς δεν έχουν... big man, μόνο τον Ντουράντ έχουν»

O Nτρέιμοντ Γκριν δεν παρέλειψε να πικάρει ξανά τον Γιουσούφ Νούρκιτς.

Εδώ και καιρό κρατά η κόντρα του Νούρκιτς με τους Γουόριορς. Tον Δεκέμβρη του 2023 και κατά τη διάρκεια του αγώνα Φοίνιξ Σανς - Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και κάτω από το στενό μαρκάρισμα του Γιουσούφ Νούρκιτς, ο Γκριν επέλεξε να γρονθοκοπήσει τον Βόσνιο στο πρόσωπο. Άμεσα οι διαιτητές των χρέωσαν με βίαιο φάουλ και τον απέβαλλαν από την αναμέτρηση.

Ο Γκριν τοποθετήθηκε και ζήτησε συγγνώμη από τον παίκτη των Σανς, αναφέροντας πως δεν ήθελε να τον χτυπήσει. Φυσικά θέση για το θέμα πήρε και ο Νούρκιτς που ανέφερε: «Τι συμβαίνει με εκείνον; Aισθάνομαι ότι χρειάζεται βοήθεια. Είμαι χαρούμενος που δεν προσπάθησε να με πνίξει. Δεν έχει να κάνει με το μπάσκετ».

Λίγους μήνες μετά ο Βόσνιος έδειξε την χαρά του που οι... πολεμιστές έμειναν εκτός play off. Ο Ντρέιμοντ Γκριν απάντησε μόλις οι Σανς αποκλείστηκαν από τους Τίμπεργουλβς και πέταξε άλλη μια... μπηχτή.

«Οι Σανς δεν έχουν big man, ο Nτουράντ είναι ο big man των Σανς», ανέφερε, θέλοντας έτσι να πικάρει τον Νούρκιτς που αποτελεί τον βασικό σέντερ του Φοίνιξ. Τώρα με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε την απάντηση του Νούρκιτς.

“The Suns have no big man… KD is the Suns’ big man. They got no big man.”



