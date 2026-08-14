Συμμετέχοντας σε ένα live stream στο Twitch, ο Κλέι Τόμπσον εξέφρασε την άποψή του για την κορυφαία πεντάδα στην ιστορία του NBA, από την οποία άφησε εκτός τον Τζόρνταν.

Τοποθέτηση που θα... συζητηθεί από τον Κλέι Τόμπσον! Ο παίκτης των Ντάλας Μάβερικς δεν έβαλε στους κορυφαίους πέντε παίκτες στην ιστορία του NBA τον Μάικλ Τζόρνταν.

Ο πρώην παίκτης των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς συμμετείχε σε live stream στο Twitch, στο οποίο ρωτήθηκε για το «δικό» του Top-5 στην ιστορία του μαγικού κόσμου. Σε αυτό δεν ήταν ο θρύλος των Bulls, με τον «Splash Brother» να τοποθετεί τον Στεφ Κάρι στο Νο1, τον Κόμπε Μπράιαντ στο Νο2, τον Λεμπρόν Τζέιμς στο Νο3, τον Τιμ Ντάνκαν στο Νο4 και τον Σακίλ Ο'Νιλ στο Νο5. Συνεχίζοντας, υποστήριξε πως οι Ουόριορς του 2017 θα επικρατούσαν των Μπουλς του 1996!