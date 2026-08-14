Κλέι Τόμπσον: Δεν έβαλε τον Τζόρνταν στην κορυφαία πεντάδα του NBA (vid)
Τοποθέτηση που θα... συζητηθεί από τον Κλέι Τόμπσον! Ο παίκτης των Ντάλας Μάβερικς δεν έβαλε στους κορυφαίους πέντε παίκτες στην ιστορία του NBA τον Μάικλ Τζόρνταν.
Ο πρώην παίκτης των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς συμμετείχε σε live stream στο Twitch, στο οποίο ρωτήθηκε για το «δικό» του Top-5 στην ιστορία του μαγικού κόσμου. Σε αυτό δεν ήταν ο θρύλος των Bulls, με τον «Splash Brother» να τοποθετεί τον Στεφ Κάρι στο Νο1, τον Κόμπε Μπράιαντ στο Νο2, τον Λεμπρόν Τζέιμς στο Νο3, τον Τιμ Ντάνκαν στο Νο4 και τον Σακίλ Ο'Νιλ στο Νο5. Συνεχίζοντας, υποστήριξε πως οι Ουόριορς του 2017 θα επικρατούσαν των Μπουλς του 1996!
Klay Thompson’s All-Time Starting 5:— Hoop Central (@TheHoopCentral) August 14, 2026
Shaquille O’Neal
Tim Duncan
LeBron James
Kobe Bryant
Steph Curry
(h/t @MindOfBron) pic.twitter.com/FLFSVEz8KG
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