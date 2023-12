Ο Ντρέιμοντ Γκριν το έκανε ξανά. Χτύπησε με γροθιά τον Γιουσούφ Νούρκιτς, στο ματς Φοίνιξ Σανς - Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και αποβλήθηκε!

Ο Ντρέιμοντ Γκριν συνεχίζει στον ίδιο, αχαλίνωτο ρυθμό. Κατά τη διάρκεια του αγώνα Φοίνιξ Σανς - Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και κάτω από το στενό μαρκάρισμα του Γιουσούφ Νούρκιτς επανέλαβε τα λάθη του παρελθόντος.

Επιχειρώντας να γυρίσει πλάτη στο Βόσνιο σέντερ, τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο. Άμεσα οι διαιτητές των χρέωσαν με βίαιο φάουλ και τον απέβαλλαν από την αναμέτρηση!

Draymond has been ejected after flagrant foul on Nurkić pic.twitter.com/RmrLU5tdw8