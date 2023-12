Γκριν για τη γροθιά στον Νούρκιτς: «Ζητώ συγγνώμη, δεν ήθελα να τον χτυπήσω» (vid)

Ο Ντρέιμοντ Γκριν απολογήθηκε για τη γροθιά στον Γιουσούφ Νούρκιτς. Άλλο ένα περιστατικό με πρωταγωνιστή τον παίκτη των Γουόριορς.

Αδιόρθωος είναι ο Ντρέιμοντ Γκριν που δεν σταματά να απασχολεί το ΝΒΑ για τους λάθος λόγους. Κατά τη διάρκεια του αγώνα Φοίνιξ Σανς - Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και κάτω από το στενό μαρκάρισμα του Γιουσούφ Νούρκιτς, επέλεξε να γρονθοκοπήσει τον Βόσνιο στο πρόσωπο. Άμεσα οι διαιτητές των χρέωσαν με βίαιο φάουλ και τον απέβαλλαν από την αναμέτρηση. Δεν βάζει μυαλό ο παίκτης των πολεμιστών.

Μετά το τέλος του ματς, προσπάθησε να απολογηθεί, λέγοντας: «Έκανα διάφορες κινήσεις για να εκμαιεύσω το φάουλ. Είχα επαφή μαζί του. Δεν απολογούμαι για πράγματα που ήθελα να κάνω, αλλά ζητώ συγγνώμη στον Γιούσουφ, γιατί δεν είχα πρόθεση να τον χτυπήσω. Εκμαιεύω τα φάουλ με τα χέρια μου. Δεν πέφτω κάτω για να πάρω φάουλ, δεν κάνω flopping. Ήθελα απλά να πάρω το φάουλ και δυστυχώς τον χτήπησα.

Ζητώ συγγνώμη, δεν ήθελα να τον χτυπήσω. Ένα replay δεν δείχνει ποτέ καλό σε τέτοιες περιπτώσεις. Ήθελα να εκμαιεύσω το φάουλ. Δεν είμαι αρκετά ακριβής για να στρίψω 360 μοίρες και να βρω κάποιον».

Draymond has been ejected after flagrant foul on Nurkić pic.twitter.com/RmrLU5tdw8