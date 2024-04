Το πλεονέκτημα της έδρας... μίλησε στα πρώτα παιχνίδια των play off του NBA, αφού κανένας γηπεδούχος δεν ηττήθηκε.

Η πρώτη δόση για τον εναρκτήριο γύρο των play off του NBA έκρυβε μόνο χαρές για τους γηπεδούχους. Οκτώ σειρές συνολικά, από τέσσερις σε Ανατολή και Δύση αλλά κανένα break για τους φιλοξενούμενους.

Οι Μπακς κατάφεραν με τον Ντέμιαν Λίλαρντ μπροστάρη να ξεπεράσουν την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο και να κάνουν το πρώτο βήμα απέναντι στους Πέισερς. Σε μία Ανατολή που είχαμε μόνο καθαρές νίκες, με τους Καβαλίερς να ανοίγουν τον χορό απέναντι στους Μάτζικ και τους Σέλτικς με τους Νικς να ακολουθούν απέναντι σε Χιτ και Σίξερς.

BOS, LAC, MIL, and OKC all take Game 1 at home!



