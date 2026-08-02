Χαρτώνας: Τι έχει κάνει το νέο απόκτημα της ΑΕΚ στο Eurobasket U18

Η ΑΕΚ απέκτησε τον Βασίλη Χαρτώνα, ένα από τα κορυφαία prospects στην Ελλάδα και το Gazzetta στέκεται στα πεπραγμένα του στο Eurobasket U18 με την Εθνική Εφήβων.

Η ΑΕΚ συνεχίζει να ενισχύει το ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ της και προχώρησε σε μία επένδυση για το μέλλον, με τον Γυμνόπουλο. Η Ένωση έκανε δικό της με κάθε επισημότητα τον 18χρονο, Βασίλη Χαρτώνα.

Ο νεαρός γκαρντ, υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τη «βασίλισσα» και θα είναι στο ρόστερ της ομάδας μέχρι το 2031. Ο Χαρτωνάς μπορεί με ευκολία να καλύψει και τις δύο θέσεις των γκαρντ.

Αποτελεί ένα από τα κορυφαία prospects του ελληνικού μπάσκετ. Αγωνιζόταν στη ΔΕΚΑ και κατέκτησε το πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης στη κατηγορίας των Εφήβων νικώντας τον Άρη στον τελικό με 72-69. Ήταν πρωταγωνιστής στην πορεία ο 18χρονος γκαρντ που αναδείχθηκε και MVP του Final Four.

Εξαιρετικός σκόρερ με μεγάλη γκάμα και ώριμος παρά το νεαρό της ηλικίας. Παίρνει προσεκτικά τα σουτ και έχει το μπασκετικό I.Q να πάρει τη σωστή απόφαση τις περισσότερες φορές. Ικανότατος ριμπάουντερ για τη θέση του.

Επίσης διαβάζει καλά τις άμυνες και αν κρίνει πως δεν μπορεί να τελειώσει εκείνος τη φάση ή αν τον παίξουν με double team, βρίσκει τον ελεύθερο συμπαίκτη. Του αρέσει να τρέχει το γήπεδο, διαθέτει καλό χειρισμό μπάλας και δεν φοβάται να πάει μέχρι μέσα, βαθιά στο καλάθι για να τελειώσει τη φάση.

Ντράγκαν Σάκοτα και Μάκης Αγγελόπουλος έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για την απόφαση του ταλαντούχου γκαρντ. Η Ένωση και ο Σάλε θέλουν να δώσουν ευκαιρίες στον παίκτη την σεζόν που έρχεται.

Τα πεπραγμένα του στο Eurobasket U18 με την Εθνική Εφήβων

Ο Χαρτώνας είναι ένας από τα βασικά γρανάζια και τους πρωταγωνιστές της Εθνικής Εφήβων στο Eurobasket U18, εκεί όπου σήμερα θα διεκδικήσει την 5η θέση που δίνει εισιτήριο στο Παγκόσμιο U19 την επόμενη σεζόν.

Έχει αγωνιστεί και στα 6 ματς της Ελλάδας στη διοργάνωση, μένοντας στο παρκέ για 21.7 λεπτά ανά ματς. Βασική επιλογή στα χέρια του Σκροπολίθα. Μιλάμε για τον τρίτο σκόρερ της Εθνικής με 7.7 πόντους κατά μέσο όρο πίσω από Χατζηλάμπρου και Πούλο.

Συνεισφέρει και στον τομέα των ριμπάουντ, έχοντας 4.7 ανά ματς, ενώ πάει και στο επιθετικό ριμπάουντ, κατεβάζοντας 1.7 κατά μέσο όρο. Εξαιρετικό νούμερο για το γκαρντ δίχως αμφιβολία.

Σουτάρει με 32.6% εντός παιδιάς, 33.3% τρίποντα και 55.6% στις βολές.

Στα τρια από τα έξι ματς που έχει παίξει, πέτυχε 11+ πόντους. Κορυφαία του εμφάνιση ήταν κόντρα στην Αυστρία που έκανε φοβερό double double με 12 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Το μέλλον του ανήκει και η ΑΕΚ πήρε στα χέρια του ένα διαμάντι που αν δουλευεί σωστά μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στο μέλλον της Ένωσης.