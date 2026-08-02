Ο Χρήστος Τζόλης σκόραρε στο φιλικό της Άρσεναλ με την Τζιρόνα (4-1) και τα αγγλικά ΜΜΕ τον έχουν πρώτο θέμα, αποθεώνοντάς τον!

Πρώτο θέμα σε πολλά από τα αγγλικά ΜΜΕ είναι τις τελευταίες ώρες ο Χρήστος Τζόλης, χάρη στη σπουδαία εμφάνιση που έκανε στο φιλικό της Άρσεναλ με την Τζιρόνα (1/8).

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα επικράτησε με 4-1 και ο Έλληνας άσος πέτυχε το πρώτο του γκολ, με πανέμορφη ενέργεια και σουτ στην απέναντι γωνία (για το 2-0 εκείνη την ώρα). Συνολικά, ο 24χρονος είχε μια «γεμάτη» εμφάνιση, κάνοντας τον προπονητή του να τον αποθεώσει.

CHRISTOS TZOLIS SCORES ON HIS ARSENAL DEBUT! ✅🇬🇷 pic.twitter.com/M2ddiHbZE0 — afcstuff (@afcstuff) August 1, 2026

Στο ίδιο μήκος κύματος φυσικά κινούνται και τα μίντια, με την Dailymail να τον έχει ως πρώτο θέμα με τίτλο «Ο Χρήστος Τζόλης έκλεψε την παράσταση». Από την πλευρά της η Sun αναρωτιέται «γιατί η Άρσεναλ να κοιτάζει τον Βινίσιους Τζούνιορ, ενώ έχει τον Τζόλη;»

Φυσικά, αποθέωση υπάρχει και στα social media, με τους χρήστες και φίλους των «κανονιέρηδων» να έχουν εντυπωσιαστεί από τον Έλληνα winger και να αναφέρουν πως τα 40 εκατ. ευρώ που δόθηκαν στην Κλαμπ Μπριζ είναι λίγα μπροστά στην αξία του παίκτη.

Τα λόγια του Αρτέτα για τον Τζόλη:

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος μαζί του. Πρώτα απ' όλα, με τον τρόπο που έχει προσαρμοστεί στον σύλλογο και στην ομάδα, καθώς και με τον δεσμό που έχει ήδη αναπτύξει με τα υπόλοιπα παιδιά.

Πιστεύω ότι θα λατρέψετε αυτόν τον παίκτη. Είναι ένας παίκτης που παίζει άμεσα και κοιτάζει πάντα προς την εστία. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλός στη συνεργασία με τους συμπαίκτες του. Έχει πολλά κοινά στοιχεία με τον Λέο, τόσο σε αυτά που μπορεί να κάνει όσο και στους χώρους που μπορεί να καλύψει.

Επιπλέον, διαθέτει εξαιρετική ''εργασιακή'' νοοτροπία. Είναι ένα παιδί που έρχεται με τεράστια δίψα για διάκριση και θέλει να αποδείξει την αξία του. Για εκείνον είναι ένα όνειρο και εμείς είμαστε εδώ για να τον βοηθήσουμε».