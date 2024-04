Λίλαρντ: «Τις τελευταίες δύο σεζόν δεν ήμουν στα play off και ήταν χάλια»

Ορεξάτος για play off δηλώνει ο Ντέμιαν Λίλαρντ, που απέδειξε πόσο πολύ του είχε λείψει όλο αυτό τις τελευταίες δύο σεζόν στο Πόρτλαντ.

Ο Ντέμιαν Λίλαρντ υπήρξε φανταστικός στο πρώτο ημίχρονο του παιχνιδιού των Μπακς με τους Πέισερς. Όχι απλώς υπέγραψε το 1-0 των «Ελαφιών» με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο απόντα, αλλά έκανε... πάρτι για ένα ολόκληρο ημίχρονο, σκοράροντας 35 πόντους.

Δείχνοντας πόσο πολύ του είχε λείψει να αγωνίζεται στα play off. Κάτι που παραδέχτηκε λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου.

«Τις τελευταίες δύο σεζόν δεν ήμουν στα play off, ήταν χάλια. Πέρσι πήγα στην Coachella. Δεν μπορούσα να πάω στην Coachella μέχρι τώρα». Για την ιστορία Coachella είναι ένα γνωστό φεστιβάλ μουσικής στην Καλιφόρνια.

Άλλωστε ο Ντέιμ και η αγάπη του για τη μουσική είναι γνωστή, αφού ως D.O.L.L.A. κάνει καριέρα ως ράπερ.

"Last 2 years not being in the playoffs, it sucked…Last year, I went to Coachella. I ain't ever been able to go to Coachella."



