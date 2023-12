Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τον απίστευτο μέσο όρο του κόντρα στους Πέισερς μπήκε σε μια λίστα που υπάρχει ο Μάικλ Τζόρνταν.

Ασταμάτητος ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στους Πέισερς και πέτυχε ρεκόρ καριέρας με 64 πόντους. Δεν ξέχασε τον αποκλεισμό στο In-Season Tournament και πήρε εκδίκηση σε ένα ματς που είχε ένταση, ειδικά στο 4ο δωδεκάλεπτο όταν άναψαν τα αίματα μετά από φάουλ του Νέσμιθ στον Γιάννη. Επίσης ένταση είχαμε και στα αποδυτήρια των Πέισερς, επειδή ο Γιάννης ήταν έξαλλος στο τέλος με την αρχική κίνηση της Ιντιάνα να του πάρει τη μπάλα του αγώνα,

Ο Έλληνας σταρ πέτυχε πολλά ρεκόρ κόντρα στους Πέισερς, όμως υπάρχει και μια ξεχωριστή επίδοση που τον βάζει στην... εξίσωση με τον Μάικλ Τζόρνταν. Για πρώτη φορά μετά το 1988 και τον Μάικλ Τζόρνταν, ένας παίκτης έχει 40 πόντους μέσο όρο σε διάστημα 10 ματς κόντρα στον ίδιο αντίπαλο. Ο Greek Freak είχε 40.5 στα δέκα τελευταία ματς με την Ιντιάνα.

Ακόμα ένα σπουδαίο στατιστικό

For the first time since Michael Jordan in 1988, a player has averaged 40 points per game across 10 games against a single opponent.



Giannis Antetokounmpo is averaging 40.5 ppg in his last 10 games against the Indiana Pacers. pic.twitter.com/GtbXN5XuMf