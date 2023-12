O Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε κέφια και με 64 πόντους έκανε ρεκόρ καριέρας κόντρα στους Πέισερς, οδηγώντας τους στη νίκη με 140-126.

Δεν μπορούσε κανείς να σταματήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που έβλεπε το καλάθι σαν βαρέλι. Ο Έλληνας σταρ σταμάτησε στους 64 πόντους κόντρα στους Πέισερς και οδήγησε το Μιλγουόκι σε μια εντυπωσιακη νίκη με 140-126.

Αυτή η επίδοση είναι και ρεκόρ καριέρας, με τον Greek Freak να τρελαίνει κόσμο με τα όσα έκανε στο παρκέ. Συνολικά ο Γιάννης έμεινε στο παρκέ 35 λεπτά και τελείωσε με 64 πόντους, 19/24 δίποντα και 24/31 βολές. Ασύλληπτα ποσοστά στα δίποντα που δείχνουν πως ήταν ο κυρίαρχος του παιχνιδιού.

Επιπλέον είχε 14 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 κλεψίματα και 1 μπλοκ, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις στην ομάδα του. Με αυτόν τον τρόπο τα ελάφια απάντησαν στην Ιντιάνα για τον αποκλεισμό στα ημιτελικά του In-Season Tournament.

Φυσικά αυτοί οι 64 πόντοι είναι franchise record, αφού το προηγούμενο άνηκε στον Μάικλ Ρεντ με 57 πόντους. Δεν μπορούσε να σταματήσει με τίποτα ο Γιάννης.

Στο ματς παραλίγο να έχουμε σύρραξη, μετά από σκληρό φάουλ του Νέσμιθ στον Αντετοκούνμπο και τον Πόρτις να γίνεται έξαλλος με τον αντίπαλο του. Ωστόσο η... φωτιά έσβησε γρήγορα,

Portis eyes were popping out his head, chill out unc 😹 pic.twitter.com/0VjAbA7xQz