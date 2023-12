Το φως της δημοσιότητας είδε ένα video με την ένταση στα αποδυτήρια των Πέισερς μεταξύ Γιάννη και παικτών της Ιντιάνα.

Πολύ ντόρο έχει σηκώσει και έκανε έξαλλο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο η κίνηση της Ιντιάνα να του πάρει τη μπάλα του αγώνα. Ενός αγώνα που πέτυχε ρεκόρ καριέρας με 64 πόντους.

Πάντως έγινε γνωστό και για ποιον λόγο η Ιντιάνα το έκανε. Σύμφωνα με τον Κρις Χέινς οι Πέισερς πήραν τη μπάλα του ματς για να τη δώσουν στον Όσκαρ Τσιέμπουε που σκόραρε το πρώτο του καλάθι στο ΝΒΑ. Όμως όπως αποδείχθηκε, τη λύση την έδωσε ένας security, ο οποίος μπόρεσε να πάρει τη μπάλα για τον Γιάννη πίσω.

Στο φως της δημοσιότητας έχει έρθει video που δείχνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να φεύγει μαινόμενος προς τα αποδυτήρια των Μπακς. Τότε ακούγεται ένας παίκτης των Πέισερς να λέει: «Θες τη μπάλα; Δεν την παίρνεις», ενώ ένας άλλος λέει να μην την δώσουν στον Γιάννη. Στη συνέχεια ο Γιάννης φαίνεται να λέει (εκτός αποδυτηρίων, στο παρκέ) στον Χαλιμπέρτον: «Πήγε να φέρεις τη γαμ... μπάλα. Πρέπει να τη φέρεις».

Δείτε το video

LEAKED Audio Of Pacers Refusing To Give Giannis Antetokounmpo The “Game Ball”👀:



“You want the ball? You’re not getting that ball”



Then, Giannis gets heated at Tyrese Haliburton and yells at him: “Go get the f*cking ball! You need to go get it” pic.twitter.com/e9XAQzNZVl