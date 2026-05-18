Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η σύζυγός του, Μαράια φόρεσαν γάντια του μποξ κι έστειλαν μήνυμα στους γαμπρούς και τις νύφες που θα... κοιτάξουν τα παιδιά τους στο μέλλον.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η σύζυγός του, Μαράια, κάνουν προπόνηση μποξ στο γυμναστήριο, η οποία όμως... δεν είναι μόνο για να μείνουν σε φόρμα.

Όπως φάνηκε και από το ποστ του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο... πραγματικός λόγος για την προπόνηση μποξ είναι οι μέλλοντες υποψήφιοι γαμπροί και οι μέλλουσες υποψήφιες νύφες για τα παιδιά του, με τον Έλληνα σταρ να στέλνει «μήνυμα» σε αυτούς.

«Εσείς που μελλοντικά ενδιαφέρεστε να κάνετε σχέση με τις κόρες μου και τους γιούς μου, να ξέρετε ότι ερχόμαστε κατά πάνω σας! Όπως βλέπετε, προετοιμαζόμαστε σκληρά! Ίσως να μας πάρει 12-14 χρόνια, έτσι; Αλλά δουλεύουμε σκληρά! Ελάτε, αυτά τα χέρια σας περιμένουν! Και μην βλέπετε μόνο τα δικά μου, αλλά και της γυναίκας μου... Όποια θέλει να έρθει για τον Μάβερικ ή τον Λίαμ, η μέλλουσα νύφη, αυτό θα αντιμετωπίσει...», είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.