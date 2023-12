Ο Νέσμιθ έκανε σκληρό φάουλ στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, κάτι που παραλίγο να φέρει σύρραξη στο Μπακς-Πέισερς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε το δικό του show κόντρα στους Πέισερς και οδήγησε τους Μπακς στη νίκη σε μια βραδιά με ρεκόρ καριέρας, αφού σταμάτησε στους 64 πόντους.

Πάντως τα πράγματα δεν ήταν ήρεμα. Ο Νέσμιθ κατέβασε τον Γιάννη με σκληρό φάουλ στο 104-96, κάτι που παραλίγο να φέρει σύρραξη. Αυτό έκανε έξαλλο τον Πόρτις, ο οποίος δεν γινόταν να ηρεμήσει με τίποτα με την ενέργεια του αντιπάλου του. Το ίδιο και ο Καμ Πέιν που.... τρελάθηκε. Πάντως η... φωτιά έσβησε γρήγορα με την επέμβαση των ψυχραιμότερων.

Δείτε την ένταση στο Μπακς-Πέισερς

Portis eyes were popping out his head, chill out unc 😹 pic.twitter.com/0VjAbA7xQz