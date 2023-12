Αντετοκούνμπο: «Απλά ζεσταινόμαστε»

O Γιάννης Αντετοκούνμπο έστειλε το... μήνυμα του μετά τη νίκη των Μπακς επί των Πέισερς.

Ασταμάτητος ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στους Πέισερς και πέτυχε ρεκόρ καριέρας με 64 πόντους. Έκανε ότι ήθελε κόντρα στην Ιντιάνα και δεν ξέχασε τον αποκλεισμό από εκείνην στο In-Season Tournament. Σε ένα ματς που είχε ένταση, ειδικά στο 4ο δωδεκάλεπτο όταν άναψαν τα αίματα μετά από φάουλ του Νέσμιθ στον Γιάννη.

Ο Έλληνας σταρ που πάντως έγινε έξαλλος στο τέλος με την αρχική κίνηση της Ιντιάνα να του πάρει τη μπάλα του αγώνα, έδειξε πως ανυπομονεί για τη συνέχεια της σεζόν και έστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση με την ανάρτηση του στα social media. Ανέβασε φωτογραφία και έγραψε «απλά ζεσταινόμαστε».

Η ανάρτηση του

We are just getting warmed up 💪🏾💪🏾 #YumYumSauce pic.twitter.com/j6e8UqceEf