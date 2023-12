Αποκαλύφθηκε ο λόγος που οι Πέισερς δεν άφησαν στον Γιάννη Αντετοκούνμπο τη μπάλα του αγώνα με τους Μπακς. Όμως ένας security έδωσε τη λύση.

Ασταμάτητος ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στους Πέισερς και πέτυχε ρεκόρ καριέρας με 64 πόντους, ενώ λίγο πριν στο ξεκίνημα του 4ου δωδεκαλέπτου ανάψουν τα αίματα μετά από φάουλ του Νέσμιθ στον Γιάννη.

Αν και έγινε έξαλλος στο τέλος με την κίνηση της Ιντιάνα να του πάρει τη μπάλα του αγώνα, κρατά το ασύλληπτο ρεκόρ του, σε μια αναμέτρηση που προς το τέλος φίλησε τη φανέλα των Μπακς.

Πάντως έγινε γνωστό και για ποιον λόγο η Ιντιάνα πήρε τη μπάλα του αγώνα και εκνεύρισε τον Έλληνα σταρ. Σύμφωνα με τον Κρις Χέινς οι Πέισερς πήραν τη μπάλα του ματς για να τη δώσουν στον Όσκαρ Τσιέμπουε που σκόραρε το πρώτο του καλάθι στο ΝΒΑ. Όμως όπως αποδείχθηκε, τη λύση την έδωσε ένας security, ο οποίος μπόρεσε να πάρει τη μπάλα για τον Γιάννη.

Pacers player told Bucks they took game ball from Giannis after his career-high to give to rookie Oscar Tschiebwe, who scored his first career basket, per B/R's @ChrisBHaynes



Bucks security was able to retrieve the ball for Giannis pic.twitter.com/omQlW0b0KW