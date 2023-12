Ο ασύλληπτος Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε μια σειρά από ρεκόρ στα... όργια κόντρα στην Ιντιάνα.

Ο Greek Freak πέτυχε ρεκόρ καριέρας κόντρα στους Πέισερς με 64 πόντους, ενώ λίγο πριν στο ξεκίνημα του 4ου δωδεκαλέπτου ανάψουν τα αίματα μετά από φάουλ του Νέσμιθ στον Γιάννη.

Αν και έγινε έξαλλος στο τέλος με την κίνηση της Ιντιάνα να του πάρει τη μπάλα του αγώνα, κρατά το ασύλληπτο ρεκόρ του, σε μια αναμέτρηση που προς το τέλος φίλησε τη φανέλα των Μπακς.

Ρεκόρ, ρεκόρ, ρεκόρ

Ο Γιάννης έγραψε αρκετά ρεκόρ στην αναμέτρηση με τους Πέισερς, πέρα από το ρεκόρ καριέρας με 64 πόντους. Πλέον είναι στην κορυφή του σκοραρίσματος στους Μπακς σε κάθε κατηγορία. Έχει τους περισσότερους πόντους στη regular season και στα playoffs. Επίσης έχει τους περισσότερους πόντους σε ματς της regular season αλλά και των play-offs.

Eπιπλέον έχει τρία ματς με 50+ πόντους κόντρα στην Ιντιάνα (δύο φέτος). Κανείς άλλος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ δεν έχει πάνω από 1. Επίσης οι 64 πόντοι του Γιάννη είναι και franchise record, παίρνοντας την πρωτιά από τον Μάικλ Ρεντ.

Ο Γιάννης έγινε και ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ μετά τους Μαλόουν και Τσάμπερλεϊν με 60+ πόντους, 10+ ριμπάουντ και 70+% στα σουτ σε ένα ματς. Aκόμα έγινε ο μοναδικός παίκτης με 60άρα τη φετινή σεζόν.

Τέλος οι 64 πόντοι του ήρθαν με 28 προσπάθεις στο ματς. Είναι οι περισσότεροι πόντοι ever με λιγότερες από 30 προσπάθειες σε ένα ματς.

Giannis Antetokounmpo's 64 points came on only 28 FG attempts.



It's the most points with fewer than 30 FGA in a game in NBA history. pic.twitter.com/2xRX6aLlwG — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 14, 2023

The only players in NBA history with



60+ PTS

10+ REB

70+ FG%



in a game. pic.twitter.com/Sl9vaBaxgb December 14, 2023

Giannis now has three 50-point games against the Pacers (two this season).



Nobody else in NBA history has more than one against the Pacers in their career. https://t.co/o5F9Atcu6W — StatMuse (@statmuse) December 14, 2023