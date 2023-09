Oι... μνηστήρες για τον Τζρου Χόλιντεϊ συνεχώς αυξάνονται, αφού ο παίκτης δεν πρόκειται να μείνει στους Μπλέιζερς.

Οι Μπακς πέτυχαν μια κίνηση-βόμβα, αφού απέκτησαν τον Ντέιμιαν Λίλαρντ, με τον Τζρου Χόλιντεϊ να καταλήξει στους Μπλέιζερς, ενώ χρειάστηκαν και οι Σανς για να ολοκληρωθεί η τριπλή ανταλλαγή.

Ο Χόλιντεϊ σε συνέντευξη του λίγες ώρες πριν είπε πως ήθελε να μείνει στα ελάφια για πάντα και δεν θέλει να παίξει για άλλη ομάδα. Και λίγο μετά, τα ελάφια τον έστειλαν στους Μπλέιζερς, στους οποίους δεν θα μείνει. Ήδη από χθες υπάρχουν σενάρια πως οι Σίξερς αλλά και οι Χιτ ενδιαφέρονται να τον πάρουν με ανταλλαγή και θα δώσουν... μάχη.

Και ήρθε την Πέμπτη ο Μπράιαν Γουίντχορστ για να προσθέσει άλλους δύο πιθανούς προορισμούς για τον σπουδαίο περιφερειακό αμυντικό. Ο λόγος για τους Κλίπερς και τους Νικς για τους οποίους είπε πως μπορεί να κινηθούν για τον παίκτη μαζί με Σίξερς και Χιτ.

Brian Windhorst's short list on which teams may make a move on Jrue Holiday:



Celtics

Knicks

Heat

Clipperspic.twitter.com/FmgXJUJPbh