Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ κατέληξε στους Μπακς, συνθέτοντας ένα απίθανο δίδυμο μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Απίθανη βόμβα στο ΝΒΑ!

Τεράστιο μπαμ στο ΝΒΑ, αφού ο Ντέιμιαν Λίλαρντ που είχε δηλώσει πως θέλει να πάει στους Χιτ, τελικά καταλήγει στους Μπακς. Με αυτό τον τρόπο φτιάχνει ένα υπέροχο δίδυμο στα ελάφια μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Dame πηγαίνει στο Μιλγουόκι μέσω τριπλής ανταλλαγής σε μια μετακίνηση που προκαλεί σεισμό στο ΝΒΑ. Οι ΝτιΆντρε Έιτον, Τζρου Χόλιντεϊ, Τουμανί Καμαρά μαζί με ένα pick πρώτου γύρου του 2029 πάει στους Μπλέιζερς. Στο Φοίνιξ καταλήξουν οι Νούρκιτς, Γκρέισον Άλεν, Νέισιρ Λιτλ και Κίον Τζόνσον.

Ο Λίλαρντ μετά από πολλά χρόνια πίστης και αφοσίωσης στο Πόρτλαντ, φέτος αποφάσε να ζητήσει ανταλλαγή και ενώ όλα έδειχναν... Χιτ, εκείνος θα παίζει στο Μιλγουόκι με τον Greek Freak. Στα ελάφια θα ψάξει το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Από την άλλη ο Γιάννης που είχε βάλει σε αναμμένα κάρβουνα τους Μπακς με τις δηλώσεις του, πλέον θα έχει μαζί του έναν σεσημασμένο σκόρερ, σουτέρ και μεγάλο ηγέτη στα δύσκολα. Κάτι που του έλειπε σε όλες τις κρίσιμες στιγμές τις σεζόν που πέρασαν στα play-offs πλην του θριάμβου του 2021.

Ο Dame έπαιξε 11 χρόνια στους Μπλέιζερς και είχε 25.2 πόντους, 4.2 ριμπάουντ, 6.7 ασίστ και ένα κλέψιμο ανά 36.3 λεπτά, ενώ συμπεριλήφθηκε στους 75 κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του ΝΒΑ, μαζί φυσικά με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

