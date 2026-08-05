Αποθέωση Ντουράντ σε Αντετοκούνμπο: «Θα μπορούσε να γίνει GOAT αν το ήθελε»

Ο Κέβιν Ντουράντ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, βάζοντας τον στην κουβέντα για τον GOAT.

Ο Κέβιν Ντουράντ έχει κοντραριστεί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε πολλά ματς του ΝΒΑ και υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ των δύο σπουδαίων παικτών. Ο ΚD ρωτήθηκε για το ποιος είναι ο αγαπημένος παίκτης να βλέπει στο ΝΒΑ και απάντησε πως είναι ο Έλληνας σταρ. Μάλιστα τον έβαλε στην εξίσωση ακόμα και για GOAT... υπό προϋποθέσεις.

«Ο "Greek Freak" είναι μάλλον ο παίκτης που απολαμβάνω περισσότερο να παρακολουθώ. Πιστεύω ότι ο "Greek Freak" είναι μια πραγματική δύναμη της φύσης και δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι παρόμοιο. Όσο για τις προοπτικές του, θα μπορούσε να γίνει ο κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών, αν το ήθελε πραγματικά. Είναι εντυπωσιακό και κάπως τρομακτικό να το σκέφτεσαι, αλλά είναι με διαφορά ο αγαπημένος μου παίκτης για να τον βλέπω να αγωνίζεται», ανέφερε.

Σίγουρα όταν εκφράζεται έτσι για σένα ένας εκ των κορυφαίων σκόρερ και παικτών στην ιστορία του αθλήματος, σαν τον σπουδαίο Ντουράντ, αποτελεί παράσημο!

Ο Γιάννης είχε αποκλείσει τον Ντουράντ στα playoffs του 2021 στην πορεία προς τον τίτλο με τους Μπακς. Μάλιστα στο Game 7 των Νετς με τους Μπακς, η ιστορία θα μπορούσε να είναι διαφορετική. Αλλά ο KD παρούσε ελάχιστα τη γραμμή των τριών πόντων και έτσι το ματς πήγε στην παράταση και δεν τον πήρε το Μπρούκλιν. Στο έξτρα πεντάλεπτο τα ελάφια πανηγύρισαν.