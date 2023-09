Σίξερς και Χιτ μπαίνουν στο παιχνίδι απόκτησης του Τζρου Χόλιντεϊ, ο οποίος δεν θα μείνει στους Μπλέιζερς.

Οι Μπακς πέτυχαν μια κίνηση-βόμβα, αφού απέκτησαν τον Ντέιμιαν Λίλαρντ, με τον Τζρου Χόλιντεϊ να καταλήξει στους Μπλέιζερς, ενώ χρειάστηκαν και οι Σανς για να ολοκληρωθεί η τριπλή ανταλλαγή.

Μπορεί να πήγε στο Πόρτλαντ ο Χόλιντεϊ, όμως δεν πρόκειται να μείνει εκεί, με την ομάδα του Μπίλαπς να πορεύεται με τους ταλαντούχους Χέντερσον και Σάιμονς στην περιφέρεια. Έτσι ο Τζρου θα ψάξει την επόμενη ομάδα του, με τους Χιτ και τους Σίξερς να αναμένεται να δώσουν μάχη για να τον αποκτήσουν.

Και ειδικά αν πάει στους Χιτ, θα δημιουργηθεί η κορυφαία αμυντική τριπλέτα στο ΝΒΑ με Μπάτλερ και Αντεμπάγιο. Ίσως θα ήταν το τέλειο fit για την ομάδα του Σποέλστρα.

The Heat are interested in Jrue Holiday, per @RealGM pic.twitter.com/7MLqtzzioI