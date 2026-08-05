Οι Μαϊάμι Χιτ σε συνέχεια του παραδείγματος του ESPN, απευθύνθηκαν στον κόσμο τους ώστε να τους βοηθήσει να βρουν παρατσούκλια για το πολλά υποσχόμενο δίδυμο του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον Μπαμ Αντεμπάγιο στην ομάδα.

Πριν καν πατήσουν μαζί παρκέ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Μπαμ Αντεμπάγιο έχουν ήδη αρχίσει να εμπνέουν τους φίλους των Χιτ και να δημιουργούν τεράστια ανυπομονησία στις τάξεις των φιλάθλων.

Ακολουθώντας το παράδειγμα του ESPN που αποτέλεσε ξεκάθαρη πηγή έμπνευσης, η ομάδα του Μαϊάμι έβαλε τους οπαδούς της στο παιχνίδι μέσω των social media, ζητώντας τους να προτείνουν το ιδανικό παρατσούκλι για το νέο δίδυμο που αναμένεται να δεσπόζει κάτω από τη ρακέτα. Στη σχετική ανάρτηση στο X, οι Χιτ έγραψαν: «Heat Nation, πώς σας φαίνεται το "Brothers of Destruction" (σ.σ. Αδέρφια της καταστροφής); Έχετε κάποια καλύτερη ιδέα για το δίδυμο των Γιάννη και Μπαμ;».

Η συγκεκριμένη ονομασία μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς αποτελεί ξεκάθαρη αναφορά στον κόσμο του WWE και στους θρυλικούς ετεροθαλείς αδερφούς Undertaker και Kane που αγωνίζονταν ως tag team με το προσωνύμιο «Brothers of Destruction», ένα από τα πιο εμβληματικά δίδυμα στην ιστορία του οργανισμού με τους Χιτ να φαίνεται πως... υιοθετούν το συγκεκριμένο παρατσούκλι.