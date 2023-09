O Tζρου Χόλιντεϊ δήλωσε πως θέλει να μείνει στους Μπακς για πάντα πριν λίγες ώρες και εκείνοι τον αντάλλαξαν!

Οι Μπακς πέτυχαν μια κίνηση-βόμβα, αφού απέκτησαν τον Ντέιμιαν Λίλαρντ, με τον Τζρου Χόλιντεϊ να καταλήξει στους Μπλέιζερς, ενώ χρειάστηκαν και οι Σανς για να ολοκληρωθεί η τριπλή ανταλλαγή.

Πάντως αξίζει να σταθούμε στον Τζρου. Ο Χόλιντεϊ σε συνέντευξη του λίγες ώρες πριν είπε πως ήθελε να μείνει στα ελάφια για πάντα και δεν θέλει να παίξει για άλλη ομάδα. Και λίγο μετά, τα ελάφια τον έστειλαν στους Μπλέιζερς, στους οποίους δεν θα μείνει. Ένα κλειδί στην πορεία του Μιλγουόκι για την κατάκτηση του τίτλου το 2021. Πολύ σκληρό για τον Τζρου και ειδικά μετά την αγάπη που έδειξε στους Μπακς.

Jrue Holiday really said this yesterday 😢



