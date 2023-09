Ο Σάνον Σαρπ, αναλυτής αθλημάτων, ανάμεσά τους και το ΝΒΑ, μίλησε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο λέγοντας πως κρατάει δύο θέσεις στο ρόστερ της ομάδας για τα αδέλφια του.

Από τα χρόνια που έπαιζε στο NFL ο Σάνον Σαρπ είχε έναν εκρηκτικό χαρακτήρα. Δεν άλλαξε όταν ακολούθησε το μετερίζι του αναλυτή. Όχι μόνο για το ράγκμπι, αλλά για όλα τα αθλήματα.

Η νέα τηλεοπτική σεζόν τον βρίσκει στο πλευρό του Στίβεν Α. Σμιθ και στην εκπομπή First Take. Στο πιο πρόσφατο επεισόδιο ασχολήθηκαν με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Με τον Σαρπ να εξηγεί ότι ο Giannis μειώνει το ταλέντο των Μιλγουόκι Μπακς δίνοντας θέσεις του ρόστερ στα αδέλφια του. «Μιλάς για να σε περιτριγυρίσουν με ταλέντο. Υπάρχουν δύο θέσεις στο ρόστερ που καταλαμβάνουν τα αδέλφια σου», ήταν τα λόγια του.

Πριν από αρκετούς μήνες, ο Σαρπ είχε βρεθεί στο... μάτι του κυκλώνα, όταν σε ένα ματς των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Μέμφις Γκρίζλις, τα.. έβαλε με τον Ντίλον Μπρουκς, τον οποίο προκάλεσε να αναμετρηθούν στο παρκέ! Αιτία η συμπεριφορά του Μπρουκς απέναντι στον ΛεΜπρόν Τζέιμς την ώρα του αγώνα.

Shannon Sharpe accuses Giannis of limiting Milwaukee's talent by giving roster spots to his brothers



"You keep talking about surrounding you with talent. There's 2 spots being occupied by your brothers"



(h/t @BasketballOnX )



pic.twitter.com/e3ri5maYzr