Με τους παίκτες των Γκρίζλις να κατευθύνονται προς στα αποδυτήρια στο ματς με τους Λέικερς, μία «κοκορομαχία» ήταν η αφορμή ενός επεισοδίου. Ο Σάνον Σαρπ άνοιξε διάλογο, ο πατέρας του Μοράντ ενεπλάκη με τους ψυχραιμότερους να σβήσουν τη... φωτιά.

Οι Λέικερς μετά από ένα θρίλερ στο Λος Άντζελες κατάφεραν να σταματήσουν την ξέφρενη πορεία των Γκρίζλις με το τελικό 122-121 να τους δικαιώνει. Παρόλα αυτά, όση ένταση και αν επικράτησε στο παρκέ ανάμεσα στις δύο ομάδες, δεν εξελίχθηκε σε περαιτέρω επεισόδια όπως αυτό στο ημίχρονο του ματς.

Ο άλλοτε παίκτης του NFL και πλέον σχολιαστής, Σάνον Σαρπ, θέλησε να υπερασπιστεί τον ΛεΜπρόν Τζέιμς από τη θέση του στα courtseats και εξαπέλυσε μερικά λόγια προς τον Ντίλον Μπρουκς. Οι παίκτες των Γκρίζλις βλέποντας το σκηνικό έσπευσαν να ζητήσουν τον λόγο, με τον Στίβεν Άνταμς να βγαίνει μπροστά, την ώρα που ο πατέρας του Τζα Μοράντι, Τι, κατευθύνθηκε επίσης προς το μέρος του Σαρπ.

Shannon ready to fight the whole Grizzlies squad by himself 😂😂😂 pic.twitter.com/MdjhElSji2