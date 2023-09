Το μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο για τη νέα σεζόν: «Ακόμα μπορώ να καρφώσω, θα είμαστε καλά»

Πανέτοιμος για τη σεζόν που έρχεται στο NBA δηλώνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος... προειδοποίησε συμπαίκτες και αντιπάλους ότι ακόμα μπορεί να καρφώνει!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι πλέον έτοιμος για τη σεζόν που έρχεται στο NBA. Πατέρας τριών παιδιών, μιας και η μικρή του κόρη γεννήθηκε πριν από μερικές ημέρες, ο Γιάννης... φορτσάρει στην προετοιμασία του.

Ο ίδιος φρόντισε μάλιστα να στείλει το μήνυμα στους απανταχού φανς των Μπακς και όχι μόνο. «Ακόμα μπορώ να καρφώσω, θα είμαστε καλά» έγραψε στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media, με μια εντυπωσιακή φωτογραφία στην οποία... πετάει πάνω από τη στεφάνη να συνοδεύει τη λεζάντα.

Θέλησε έτσι να καθησυχάσει τους φίλους της ομάδας του, αλλά και να προετοιμάσει τους αντιπάλους του, μετά και τον τραυματισμό που τον άφησε εκτός του MundoBasket, ένεκα της αρθροσκόπησης στο γόνατό του.

Man I can still dunk!! We gonna be good 😂 pic.twitter.com/v2F9HIX3ZI