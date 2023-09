Πέρκινς: «Κορυφαίος point guard ever ο Κάρι, δεύτερος ο Μάτζικ»

Ο Κέντρικ Πέρκινς τοποθέτησε τον Στεφ Κάρι στην κορυφή των καλύτερων point guard της ιστορίας.

Πριν από μερικές μέρες ο superstar των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς φιλοξενήθηκε στο podcast του Γκίλμπερτ Αρίνας και απάντησε στο δίλημμα για το ποιος είναι ο καλύτερος ποιντ γκαρντ στην ιστορία του πρωταθλήματος.

«Είσαι ο καλύτερος πόιντ στην ιστορία του ΝΒΑ» τον ρώτησε χαρακτηριστικά ο «Agent Ζero» και ο Κάρι απάντησε: «Ναι. Η κουβεντα έχει να κάνει με εμένα και τον Μάτζικ;», δείχνοντας πως τοποθετεί τον εαυτό του στο Νο.1.

Στη συνέχεια ο Μάικλ Τζόρνταν πήρε θέση στο δίλημμα, αναφέροντας πως ο Μάτζικ είναι το Νο.1, ενώ για το θέμα τοποθετήθηκε και ο Κέντρικ Πέρκινς. Ο πρώην NBAer και νυν αναλυτής έφτιαξε λίστα με τους πέντε κορυφαίους point guards της ιστορίας και έβαλε στην πρώτη θέση τον Κάρι και πίσω του τον Μάτζικ Τζόνσον. Στο Νο.3 μπήκε ο Αϊζάια Τόμας, στο Νο.4 ο Στόκτον και την πεντάδα συμπλήρωσε ο Ράσελ Γουέστμπρουκ

.@KendrickPerkins thinks @StephenCurry30 is top 2 and not ✌️ pic.twitter.com/flEGvJQmvD