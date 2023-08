O Mάικλ Τζόρνταν πήρε θέση στο δίλημμα Στεφ Κάρι ή Μάτζικ Τζόνσον.

Πριν από μερικές μέρες ο superstar των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς φιλοξενήθηκε στο podcast του Γκίλμπερτ Αρίνας και απάντησε στο δίλημμα για το ποιος είναι ο καλύτερος ποιντ γκαρντ στην ιστορία του πρωταθλήματος.

«Είσαι ο καλύτερος πόιντ στην ιστορία του ΝΒΑ» τον ρώτησε χαρακτηριστικά ο «Agent Ζero» και ο Κάρι απάντησε: «Ναι. Η κουβεντα έχει να κάνει με εμένα και τον Μάτζικ;», δείχνοντας πως τοποθετεί τον εαυτό του στο Νο.1.

Ο δημοσιογράφος Στίβεν Σμιθ αποκάλυψε πως ο Μάικλ Τζόρνταν του έστειλε μήνυμα και του είπε πως ο Μάτζικ Τζόνσον είναι καλύτερος από τον Στεφ Κάρι. Ο GOAT αντιμετώπισε τον Μάτζικ στα ματς των Λέικερς με τους Μπουλς, ενώ ήταν και συμπαίκτες στην Dream Team.

Εσείς τι πιστεύετε για το δίλημμα Κάρι ή Μάτζικ;

Stephen A. Smith says Michael Jordan texted him to tell him that Magic Johnson is greater than Steph Curry pic.twitter.com/y6Rg1fCDZD