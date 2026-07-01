Ο Τζέιμς Γουάιζμαν, το Νο.2 του NBA Draft 2020, ετοιμάζεται για νέο ξεκίνημα στην καριέρα του στην Ευρώπη, με τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς να επιβεβαιώνει ότι ο 25χρονος σέντερ βρίσκεται πλέον σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού του.

Ο Τζέιμς Γουάιζμαν ετοιμάζεται για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του, αυτή τη φορά στην Ευρώπη. Όπως έκανε γνωστό ο γνωστός ατζέντης Μίσκο Ραζνάτοβιτς μέσω ανάρτησής του στο X, το πρώην Νο.2 του NBA Draft 2020 θα συνεχίσει την πορεία του εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, με την πλευρά του να έχει ήδη ξεκινήσει επαφές για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο 25χρονος σέντερ, με ύψος 2,11μ., ανήκει στην κατηγορία των παικτών που κουβαλούν μαζί τους μια ολόκληρη ιστορία από... ατυχίες. Κάποτε θεωρήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα prospect της γενιάς του, τόσο αθλητικά όσο και σωματικά, με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς να τον επιλέγουν στο Νο.2 του Draft, μπροστά από ονόματα που στη συνέχεια έγιναν All-Stars.

Η αρχή, όμως, δεν πήγε ποτέ όπως είχε σχεδιαστεί. Ένας σοβαρός τραυματισμός στο γόνατο (ρήξη μηνίσκου) έκοψε τη φόρα από την rookie σεζόν του, στερώντας του και τη δυνατότητα να συμμετάσχει στην πορεία τίτλου των Γουόριορς το 2022. Στο NBA πέρασε από Γκόλντεν Στέιτ, Ντιτρόιτ Πίστονς και Ιντιάνα Πέισερς, χωρίς ποτέ να καταφέρει να βρει σταθερό ρόλο. Τα διαστήματα που έδειχνε το ταλέντο του ήταν υπαρκτά, αλλά δεν συνοδεύτηκαν από διάρκεια, κάτι που σε αυτό το επίπεδο κάνει τη διαφορά.

Το τελευταίο μεγάλο πλήγμα ήρθε με σοβαρό τραυματισμό στον αχίλλειο τένοντα, που ουσιαστικά έβαλε νέο φρένο στην προσπάθειά του να επανέλθει σε ρυθμό rotation. Παρ’ όλα αυτά, ο Γουάιζμαν δεν έμεινε εκτός δράσης ούτε το έβαλε κάτω. Συμμετείχε στο πρόσφατο παράθυρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ με την Team USA, όπου είχε την ευκαιρία να δείξει ότι σωματικά παραμένει σε καλό επίπεδο.

Η απόφαση για μετακίνηση στην Ευρώπη μοιάζει πλέον ως ένα λογικό restart, καθώς ο θηριώδης σέντερ 2,11μ., βρίσκεται ακόμα σε ηλικία που ακόμη του επιτρέπει να ξαναχτίσει την καριέρα του, αναζητώντας το κατάλληλο περιβάλλον για να ξαναβρεί τον εαυτό του.