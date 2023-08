Κάρι: «Είμαι ο καλύτερος πόιντ γκαρντ στην ιστορία» (vid)

Ο Στεφ Κάρι με περίσσια σιγουριά είπε ότι είναι ο καλύτερος ποιντ γκαρντ στην ιστορία του ΝΒΑ.

Ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ και των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς φιλοξενήθηκε στο podcast του Γκίλμπερτ Αρίνας και χωρίς να το σκεφτεί ιδιαίτερα απάντησε στο δίλλημα για το ποιος είναι ο καλύτερος ποιντ γκαρντ στην ιστορία του πρωταθλήματος.

«Είσαι ο καλύτερος πόιντ στην ιστορία του ΝΒΑ» τον ρώτησε χαρακτηριστικά ο «Agent 0» και ο Κάρι απάντησε: «Ναι. Η κουβεντα έχει να κάνει με εμένα και τον Μάτζικ;»

Μάλιστα ο Γκίλμπερτ Αρίνας ήθελε να... αποποιηθεί των ευθυνών του και εξήγησε ότι «είπε ότι είναι ο καλύτερος πόιντ γκαρντ. Δικά του λόγια, όχι δικά μου»

Ο Στεφ Κάρι έχει στην καριέρα του 882 ματς στην κανονική περίοδο με 24.6 πόντους, 4.7 ριμπάουντ και 6.5 ασίστ σουτάροντας με 43% στα τρίποντα και άλλα 147 παιχνίδια στα play-offs με 27 πόντους, 5.3 ριμπαόυντ, 6.2 ασίστ και 40% στα τρίποντα.

