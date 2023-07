Ο Βασίλιε Μίτσιτς συμφώνησε με την Οκλαχόμα και αφήνει την Εφές για τους Θάντερ μετακομίζοντας και αυτός μετά τον Σάσα Βεζένκοβ στο NBA.

Μετά τον Σάσα Βεζένκοβ, ένας άλλος MVP των περασμένων ετών στην EuroLeague, o Βασίλιε Μίτσιτς μετακομίζει στο NBA. Οι Θάντερ συμφώνησαν μαζί του για τα επόμενα τρία χρόνια και θα τον κάνουν κάτοικο Οκλαχόμα, με τον Σέρβο να αφήνει για χάρη τους την Εφές.

Ο Μίτσιτς φυσικά βρήκε το συμβόλαιο που ήθελε όσον αφορά το οικονομικό σκέλος, λαμβάνοντας 23.5 εκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα τρία χρόνια. Ο δύο φορές κάτοχος της EuroLeague με τους Τούρκους θα διεκδικήσει τον χρόνο του σε μία ομάδα ιδιαιτέρως νεανική.

Την περασμένη σεζόν με την Εφές δεν τα κατάφερε να μπει στα play-offs της EuroLeague, παράγοντας 16 πόντους και 5.4 ασίστ δίπλα στα 3.2 ριμπάουντ του ανά αγώνα, ενώ κατέκτησε και το πρωτάθλημα Τουρκίας, κλείνοντας μία πενταετία στους Τούρκους.

EuroLeague G Vasilije Micić – one of Europe’s best and most accomplished players – has agreed on a 3-year, $23.5M deal to join the Thunder, Jason Ranne of @Wassbasketball tells ESPN. A two-time EuroLeague champion and an MVP, Micic brings a significant skillset and IQ to OKC. pic.twitter.com/SBjxHHRftJ