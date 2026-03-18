Οι Θάντερ «σφράγισαν» την παρουσία τους στα playoffs με νίκη στο Ορλάντο, την ώρα που οι Ντιτρόιτ Πίστονς συνέχισαν νικηφόρα αλλά έχουν στραμμένο το βλέμμα στην κατάσταση του Κέιντ Κάνινγχαμ μετά τον τραυματισμό του.

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ συνεχίζουν ακάθεκτοι και με το «διπλό» στο Ορλάντο με 113-108 απέναντι στους Μάτζικ εξασφάλισαν και μαθηματικά την παρουσία τους στα playoffs του ΝΒΑ, επιβεβαιώνοντας την εντυπωσιακή τους σεζόν. Η 10η σερί νίκη ήρθε με… υπογραφή Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, ο οποίος με 40 πόντους έκανε τη διαφορά στην τελική ευθεία και «καθάρισε» το ματς.

Οι Θάντερ είχαν τον έλεγχο για μεγάλα διαστήματα, όμως οι Μάτζικ αντέδρασαν και τους έβαλαν δύσκολα, με τον Πάολο Μπανκέρο να πραγματοποιεί ακόμη μία ηγετική εμφάνιση (32 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ). Παρ’ όλα αυτά, η ποιότητα και η ψυχραιμία της Οκλαχόμα στο τέλος, σε συνδυασμό με καθοριστικά καλάθια του SGA, ήταν αρκετά για να «κλειδώσουν» τόσο τη νίκη όσο και το εισιτήριο για την postseason.

Ουάσινκτον Γουίζαρντς - Ντιτρόιτ Πίστονς 117-130

Την ίδια ώρα, οι Ντιτρόιτ Πίστονς συνεχίζουν την εντυπωσιακή τους πορεία στην Ανατολή, επικρατώντας με 130-117 των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς και εδραιώνοντας τη θέση τους στην κορυφή της περιφέρειας (49-19). Ωστόσο, η νίκη επισκιάστηκε από την ανησυχία για τον Κέιντ Κάνινγχαμ, ο οποίος αποχώρησε από το πρώτο ημίχρονο με ενοχλήσεις στη μέση και δεν επέστρεψε στο παιχνίδι.

Αγωνιστικά, οι Πίστονς είχαν σε τρομερή κατάσταση τον Τζέιλεν Ντούρεν, που κυριάρχησε με 36 πόντους και 12 ριμπάουντ, οδηγώντας την ομάδα του σε ακόμη μία σημαντική νίκη. Παρά την απουσία του ηγέτη τους στο δεύτερο μέρος, το Ντιτρόιτ διατήρησε τον έλεγχο, βρίσκοντας λύσεις και από τον πάγκο, ενώ οι Γουίζαρντς δεν κατάφεραν να απειλήσουν ουσιαστικά στο φινάλε.

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα

Σάρλοτ Χόρνετς - Μαϊάμι Χιτ 136-106

Νιου Γιορκ Νικς - Ιντιάνα Πέισερς 136-110

Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Φοίνιξ Σανς 116-104

Σακραμέντο Κινγκς - Σαν Αντόνιο Σπερς 104-132

Ντένβερ Νάγκετς - Φιλαδέλφεια 76ers 124-96

