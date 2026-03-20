Οι Θάντερ δεν θα επισκεφτούν τον Λευκό Οίκο

Οι περσινοί πρωταθλητές, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, δεν θα πραγματοποιήσουν την καθιερωμένη επίσκεψη στον Λευκό Οίκο, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της ομάδας.

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έφτασαν πέρσι μέχρι το τέλος της διαδρομής στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, κατακτώντας το πρωτάθλημα για δεύτερη φορά στην ιστορία του franchise. Φέτος έχουν το καλύτερο ρεκόρ σε ολόκληρο το NBA, με απολογισμό 55 νίκες σε 70 αγώνες. Εντούτοις, δεν θα πραγματοποιήσουν την καθιερωμένη επίσκεψη των πρωταθλητών στον Λευκό Οίκο, με αφορμή την παρουσία τους στην Ουάσινγκτον για την αναμέτρηση με τους Γουίζαρντς το βράδυ της Κυριακής (21/3, 23:00).

Οι Θάντερ και ο Λευκός Οίκος είχαν συζητήσεις για την παρουσία της ομάδας, αλλά η έλλειψη χρόνου εμπόδισε την πραγματοποίησή της, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ομάδας. «Ήμασταν σε επαφή με τον Λευκό Οίκο και εκτιμούμε την επικοινωνία που είχαμε, αλλά ο χρόνος δεν ταίριαζε», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

Η επίσκεψη των ομάδων NBA στον Λευκό Οίκο αποτελεί παράδοση από το 1963, με τους Μπόστον Σέλτικς που κατέκτησαν το πρωτάθλημα την προηγούμενη σεζόν. Οι ομάδες συνήθως επισκέπτονται τον Λευκό Οίκο όταν το πρόγραμμα της regular season τις φέρνει στην Ουάσιγκτον. Οι Σέλτικς ήταν η τελευταία ομάδα NBA που το έκανε, τον Νοέμβριο του 2024, μετά τη νίκη τους επί των Μάβερικς στους Τελικούς. Τότε στο αξίωμα ήταν ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Πάντως, το ζήτημα των επισκέψεων είχε συχνά πολιτικές εντάσεις κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Οι Γουόριορς αρνήθηκαν να επισκεφτούν τον Λευκό Οίκο μετά τη νίκη τους το 2017.